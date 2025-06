Određeno zadržavanje osumnjičenom za seksualno uznemiravanja maloljetnice

Podgorica, (MINA) – Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću donio je, nakon saslušanja, rješenje o zadržavanju V.M.(86) zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo seksualno uznemiravanje.

Iz ODT Nikšić saopšteno je da se osnovano sumnja da je V.M. seksualno uznemiravao dijete.

Uprava policije ranije je saopštila da su službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Nikšić, po prijavi roditelja, u kratkom roku identifikovali, pronašli i uhapsili osumnjičenog V.M.

Iz policije su kazali da je u ponedjeljak u OB Nikšić došla majka maloljetnice i podnijela prijavu u kojoj je navela da je nepoznata starija osoba seksualno uznemiravala njenu ćerku na javnom mjestu, u jednom prolazu, dodirujući je po tijelu.

“Policijski službenici su odmah preduzeli sve neophodne mjere i radnje, postupili po prijavi i u kratkom roku identifikovali i pronašli V.M. od kojeg je prikupljeno obavještenje na okolnosti događaja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je V.M. uhapšen po nalogu tužioca u ODT-u u Nikšiću, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo seksualno uznemiravanje.

