Određeno zadržavanje osumnjičenom za porodično nasilje

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Kolašinu odredilo je zadržavanje D.T. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz kolašinskog ODT-a, postoji osnovana sumnja da je D.T. lakše povrijedio svoju majku D.P. stiskajući je za nadlakticu.

U saopštenju se navodi da je D.T. prijetio sestri J.T. da će je ubiti, kao i da je polomio vrata sobe u kojoj se nalazila.

