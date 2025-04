Određeno zadržavanje osumnjičenom za porodično nasilje

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilastvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata M.H. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz ODT-a, osumnjičeni je to krivično djelo počinio na štetu bivše supruge.

„Kojoj je prijetio da će je odrobijati, ponavljajući više puta da će je zapaliti, što je kod nje izazvalo osjećaj straha za svoju bezbjednost“, dodaje se u saopštenju.

Podgoričko ODT odredilo je zadržavanje i M.B. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

„Osumnjičeni je policijskim službenicima upućivao prijetnje, naglašavajući da oni ne znaju ko je on i da su njegovi svi u zatvoru“, navodi se u saopštenju.

