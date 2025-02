Određeno zadržavanje osumnjičenom za napad na policajce

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Kolašinu odredilo je zadržavanje do 72 sata D.F, osumnjičenom za napad na policijske službenike.

Iz kolašinskog ODT-a saopšteno je da je zadržavanje D.F. određeno zbog sumnje da je u nedjelju izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Navodi se da je D.F. to krivično djelo izvršio na štetu policijskih službenika P.N, V.S. i L.S.

Kako su kazali iz ODT-a, osumnjičeni je vrijeđao policajce i udarao ih nogama.

„Potom je nogom udario u zadnja desna vrata vozila i u stakla na vozilu“, kaže se u saopštenju.

