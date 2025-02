Određeno zadržavanje osumnjičenima za porodično nasilje

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću donijelo je rješenja o zadržavanju D.J. i B.M. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz nikšićkog ODT-a, sumnja se da je D.J. 1. februara u Nikšiću prijetnjom ugrozio sigurnost svoje supruge.

Državni tužilac u ODT-u Nikšić odredio je zadržavanje i za B.M. zbog sumnje da je prijetila svojoj snahi i bila nasilna prema njoj.

“Osnovano se sumnja da je B.M. 3. februara u Nikšiću, prijetnjom da će napasti na život i tijelo svoje snahe i primjenom nasilja prema snahi, narušila njen tjelesni i duševni integritet”, navodi se u saopštenju ODT-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS