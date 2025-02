Određen pritvor profesoru osumnjičenom za seksualno uznemiravanje učenice

Podgorica, (MINA) – Profesoru iz Tivta P.Š. (49), koji se sumnjiči da je u osnovnoj školi seksualno uznemiravao maloljetnu učenicu, je određen pritvor, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Kotoru.

„Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo“, navodi se u saopštenju.

Iz kotorskog ODT-a su kazali da ohrabruju sva maloljetne osobe, kao i njihove roditelje da prijave svaku sumnju na krivično djelo učinjeno na štetu djeteta.

„Istovremeno pozivamo sve relevantne institucije na saradnju i blagovremenu razmjenu informacija kako bismo svi zajedno, u okviru svojih nadležnosti, doprinijeli bezbjednom okruženju za sve maloljetnike i maloljetnice i zaštitili njihova prava“, dodaje se u saopštenju ODT-a.

