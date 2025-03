Podgorica, (MINA) – Odnosi Crne Gore i Jevrejske zajednice na izuzetnom su nivou i služe kao svijetli primjer svima u regionu i šire, ocijenjeno je na sastanku potpredsjednika Vlade Moma Koprivice sa vrhovnim rabinom Lucianom Mošom Prelevićem i predsjednicom Jevrejske zajednice Ninom Ofner Bokan.

Iz Vlade je saopšteno da su Koprivica, Prelević i Ofner Bokan posjetili prvu crnogorsku Sinagogu koja je u fazi izgradnje, a koju je Vlada na odgovarajući način pomogla.

Navodi se da je posjeta dokaz posvećenog odnosa Crne Gore prema Jevrejskoj zajednici i jevrejskom narodu uopšte, te uzajamnog poštovanja i uvažavanja.

Koprivica je istakao da je ponosan na činjenicu da, i pored toga što Crna Gora ima veoma dugu istoriju i što je kao država prolazila kroz različite faze, ipak nikada u svojoj prošlosti nije imala periode antisemitizma.

Kako je naveo, Crna Gora je njegovala suživot, vjerski toleranciju i antifašizam, što je za poseban kuriozitet na ovim prostorima i podstiče da se ti odnosi još više unapređuju.

Koprivica je istakao da je važno da Crna Gora postane dio Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA).

“Zaključeno je da su odnosi Crne Gore i Jevrejske zajednice na izuzetnom nivou i da služe kao svijetli primjer svima u regionu, ali i šire”, kaže se u saopštenju.

Sastanku je prisustvovao i savjetnik potpredsjednika Vlade, Branko Vuković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS