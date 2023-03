Podgorica, (MINA) – Odluka o članstvu u NATO jedno od najvažnijih dostignuća državne politike, ocijenila je kandidatkinja Socijaldemokratske partije (SDP) za predsjednicu Crne Gore, Draginja Vuksanović Stanković.

Ona je na otvaranju Balkanskog okruglog stola Međunarodne unije mladih socijalista (IUSY), koji je organizovao Forum mladih SDP-a, kazala da se ta partija od osnivanja zalagala za članstvo u NATO.

„I to je jedna od najvažnijih odluka koju je Crna Gora donijela, što najbolje potvrđuje i sve ono tragično što se dešava povodom ruske agresije na Ukrajinu“, rekla je Vuksanović Stanković.

Prema njenim riječima, da nije bilo odluke o NATO, Cra Gora bi danas imala neuporedivo veće bezbjednosne izazove.

„Ako znamo da smo uprkos svemu tome i dalje na meti snažnog malignog i destabilizirajućeg uticaja od zvanične Moskve, to samo po sebi govori dovoljno“, navela je Vuksanović Stanković.

Ona je kazala da je odgovornom politikom građanima Crne Gore omogućen najviši nivo bezbjednosti i sigurnosti, u veoma turbulentnom okruženju i u uslovima sve većih bezbjednosnih poremećaja.

„Vi koji pripadate novim generacijama političara regiona morate da učinite sve da ovaj prostor jednom za svagda raskrsti sa retrogradnim i opasnim politikama nacionalizma i velikodržavlja koje su mnogo puta skupo koštale sve naše zemlje i narode“ poručila je Vuksanović Stanković.

Ona je naglasila da su progresivne politike i snažan građanski aktivizam najbolji instrument za preveniranje novih ciklusa nazadnih i opasnih ideologija.

Time će se, dodala je Vuksanović Stanković , dati i najveći doprinos bezbjednosti i stabilnosti, što je preduslov ukupnog prosperiteta i ekonomskog i demokratskog razvoja regiona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS