Odgovor NATO-a dokaz zajedničke težnje za odbranu demokratskih vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Jedinstven odgovor NATO-a na agresiju Rusije protiv Ukrajine dokaz je zajedničke težnje za odbranu demokratskih vrijednosti, kazao je češki ministar odbrane Tomaš Pojar u razgovoru sa crnogorskim kolegom Draganom Krapovićem, koji boravi u radnoj posjeti Češkoj.

Pojar je, kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva odbrane, zahvalio na značajnom doprinosu Crne Gore sistemu kolektivne odbrane, kao i na bezrezervnoj podršci Ukrajini u njenoj borbi za teritorijalni integritet i nacionalni suverenitet.

On je posebno naglasio važnost jačanja istočnog krila Alijanse i pohvalio napore Crne Gore za aktivan doprinos borbenim grupama u Letoniji i Bugarskoj.

Pojar je istakao da je solidarnost koju su pokazale savezničke države nepokolebljiva i da je pobjeda Ukrajine u ovom ratu važna za stabilnost cijelog evropskog kontinenta.

On je, kako se navodi, naglasio da je jedinstven odgovor Alijanse na agresiju Rusije protiv Ukrajine dokaz zajedničke težnje za odbranu demokratskih vrijednosti.

Pojar je dodao da će Češka nastaviti da podržava ukrajinski narod i savezničke napore u odbrani načela slobode i demokratskih principa.

U saopštenju se navodi da je Krapović sa Pojarom razgovarao o globalnoj bezbjednosnoj situaciji i implikacijama aktuelnih bezbjednosnih izazova na evropsku odbrambenu arhitekturu.

Dvojica ministara razgovarali su i o projekcijama procesa proširenja Evropske unije (EU), koji bi doprinio stabilnijem i prosperitetnijem evropskom kontinentu.

Krapović istakao da se Evropa suočava sa najvećim bezbjednosnim izazovom od vremena Hladnog rata i da jedinstvena reakcija NATO i EU predstavlja doprinos ukrajinskom narodu u borbi za slobodu.

On je ukazao i na strateški značaj Zapadnog Balkana za evropsku stabilnost i istakao da Unijaa usljed aktuelne krize ne smije zanemariti ovu činjenicu.

Krapović je ponovio važnost podrške Češke proširenju EU.

Navodi se da su Krapović i Pojar tokom sastanka iskazali obostranu spremnost za dalje jačanje tradicionalno dobrih odnosa Crne Gore i Češke.

„Složili su se da je nedavna posjeta češke državno-privredne delegacije Crnoj Gori utemeljila namjeru za jačanje ekonomske bilateralne saradnje i prepoznali saradnju u oblasti vojne industrije kao potencijal za snaženje odbrambenih odnosa“, kaže se u saopštenju.

