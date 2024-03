Odgođeno izručenje Do Kvona

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud odgodio je izvršenje rješenja podgoričkog Višeg suda i Aplacionog suda o izručenje državljanina Južne Koreje Kvon Do Hjeonga toj državi, do donošenja odluke po zahtjevu za zaštitu zakonitosti.

Vijeće Vrhovnog suda je odlaganje tih rješenja odredilo po predlogu Vrhovnog državnog tužilaštva, koje je podnijelo i zahtjev za zaštitu zakonitosti u slučaju Do Kvon.

Iz Vrhovnog suda su kazali da je Vijeće donijelo Rješenje kojim je određeno odlaganje rješenja o izručenju Do Kvona Južnoj Koreji, a po molbi Ministarstva pravde te države od 24. marta prošle godine.

“Do donošenja odluke po podnijetom zahtjevu za zaštitu zakonitosti”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je Rješenje donijelo Vijeće Vrhovnog suda koje čine predsjednica Vijeća Milenka Seka Žižić i sutkinje Ana Vuković, Zorana Šćepanovića, Vesna Vučković i Seka Piletić, kao članovi vijeća.

Dodaje se da je Rješenje donijeto shodno odredbi člana 440 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku, kojim je propisano da Vrhovni sud, s obzirom na sadržaj zahtjeva o zaštiti zakonitosti, može odrediti da se odloži, odnosno prekine izvršenje pravosnažne sudske odluke.

