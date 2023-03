Odbrana ili revizija referendumskih rezultata, suština izbora

Podgorica, (MINA) – Kandidati u dugom krugu predsjedničkih izbora predvode dva referendumska bloka zbog čega se suština izbornog procesa svela na odbranu ili reviziju rezultata i nasljeđa referenduma iz 2006. godine, smatra poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Dragutin Papović.

On je u autorskom tekstu naveo da je lider DPS-a i aktuelni predsjednik države Milo Đukanović kandidat političkih snaga koje su se 2006. godine izborile za nezavisnu i suverenu Crnu Goru i nakon toga učinile sve da takvu državu sačuvaju i razvijaju.

Kako je ocijenio Papović, tek je 2020. godine postalo očigledno zašto su za Crnu Goru životno važni NATO i Evropska unija (EU).

„Bez takvog geostrateškog opredjeljenja, a pod vlašću vazala Rusije i Srbije, Crna Gora ne bi dugo opstala“, dodao je Papović.

On je istakao da Đukanović, oslanjajući se na Ustav i geostrateške prednosti iz prethodnog perioda, predvodi snage koje se od promjene vlasti 2020. godine bore da, kako je naveo, barem uspore podrivanje države i razgradnju građanskog društva.

„Osnova Đukanovićevog programa su odbrana referendumskog rezultata, građanskog društva i zapadne orijentacije, a potom obnova ustavnog poretka i razvoj države“, rekao je Papović.

On je kazao da je jedan od lidera Pokreta Evropa sad Jakov Milatović kandidat političkih snaga koje su 2006. godine bile protiv nezavisnosti Crne Gore, a koje su nastavile da osporavaju referendumski proces i rezultat.

„S tim se nikad nijesu pomirili. Za njih su nezavisnost i državnost Crne Gore privremeno stanje i to su dokazali nakon preuzimanja vlasti“, naveo je Papović.

On je ocijenio da je nedvosmisleno da je cilj političkih subjekata koje podržavaju Milatovića da Crna Gora postane neuspješna država, čime bi se faktički poništio rezultat i državotvorno nasljeđe referenduma iz 2006. godine.

„Zato je izbor između Đukanovića i Milatovića u stvari izbor između postepene revitalizacije i postepenog nestanka Crne Gore. To je izbor između procrnogorske građanske i anticrnogorske klerikalne koncepcije“, dodao je Papović.

On smatra da, iako je Đukanović na najvažnijim državnim funkcijama proveo 30 godina, njegova politička koncepcija je, u istorijskom pogledu, mlada.

Papović je rekao da obnovljena crnogorska nezavisnost još nije stekla punoljetstvo, a da je projekat građanske i evroatlantske Crne Gore napunio tek četvrt vijeka.

„Iako je Đukanović među državnicima sa najdužim stažom, njegov superiorni politički i državni koncept je mlad i rovit, što je pokazalo dvoipogodišnje razaranje institucija i erozija državnosti Crne Gore pod vlašću političkog bloka čiji je istaknuti član i predsjednički kandidat Milatović“, kazao je Papović.

On je ocijenio da je Milatović u odnosu na Đukanovića politički početnik, ali je njegov politički koncept u odnosu na Đukanovićev star i anahron.

„Taj koncept potiče iz 19. vijeka i cilj mu je da Crnu Goru potčini Srbiji. Naziv mu je modernizovan, pa se umjesto Velike Srbije zove „srpski svet“ ili Otvoreni Balkan“, naveo je Papović.

Prema njegovim riječima, Milatović je novo lice ispred starog anticrnogorskog političkog programa, a pokret „Evropa sad“ nova fasada starog anticrnogorskog bloka.

Papović je rekao da je dokaz za to jedinstvena podrška Milatoviću od režima i skoro cijele opozicije u Srbiji, Srpske pravoslavne crkve i Demokratskog fronta, Demokrata i URA-e.

„Sve anticrnogorske snage su se ujedinile u kampanji Milatovića kako bi pokušale da poraze ne samo Đukanovića, već i politički koncept nezavisne, suverene, građanske i evroatlantske Crne Gore“, naveo je Papović.

On je kazao da se na predstojećim izborima ne odlučuje između tri decenije vladavine Đukanovića i početnika Milatovića i da nije u prvom planu to da li će ostati aktuelni predsjednik ili će doći novo lice.

„Odlučuje se isključivo o političkim programima kandidata i o njihovim rezultatima“, ocijenio je Papović.

On je rekao da Đukanović ima moderan i superioran program i da je garant nezavisnosti, suverenosti i razvoja Crne Gore.

Papović je kazao da Milatović ima star i anahron anticrnogorski program sa „falš propagandom“, a da od državničkog iskustva ima samo članstvo u Vladi koja je, kako je rekao, degradirala Crnu Goru u svim oblastima.

„S Đukanovićem Crna Gora ima šansu da se vrati razvoju, a s Milatovićem je izvjesna dalja razgradnja države. O tome se odlučuje na izborima u nedelju“, zaključio je Papović.

