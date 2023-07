Odbornici o smjeni Kovačevića 5. avgusta

Podgorica, (MINA) – Odbornici u Skupštini opštine (SO) Nikšić 5. avgusta odlučivaće o predlogu Demokratske partije socijalista (DPS) za razrješenje predsjednika Opštine Marka Kovačevića.

Sjednicu je zakazao predsjednik SO Nikšić Nemanja Vuković, a opozicioni DPS po treći put traži da se Kovačević smijeni zbog “nepoštovanja Ustava, javnog izlaganja poruzi Crne Gore i njenih simbola”, prenose Vijesti.

“Kovačević u kontinuitetu pokazuje negatorski i unižavajući odnos i prema državi Crnoj Gori i prema njenim simbolima”, navodi se, između ostalog, u predlogu za razrješenje.

Povod za novu inicijativu za smjenu je nedavni događaj, kada je Kovačević prisustvovao obilježavanju 13 godina rada Dnevnog centra.

Kovačević je demantovao da je imao bilo kakvu skrivenu namjeru da pokaže nepoštovanje prema državnoj himni, i kazao „da je sumnjiv samo zbog toga što je Srbin i što se zna kakav ima stav o stihovima Sekule Drljevića“.

Državni tužilac je protiv Kovačevića podnio prijavu, a predsjednik Opštine biće saslušan dan prije održavanja zakazane sjednice.

“Da je naša aktuelna inicijativa opravdana i ima pravno utemeljenje pokazuje i reakcija Osnovnog državnog tužilaštva koje je protiv Kovačevića podnijelo krivičnu prijavu, što je jasan pokazatelj da nije dostojan funkcije”, navodi se u zahtjevu koji je potpisalo 17 odbornika, 15 iz DPS-a, odbornik Socijaldemokrata Nikola Zirojević i nezavisna odbornica Tatjana Knežević Perišić.

Pored inicijative o Kovačevićevoj smjeni, odbornici će razmatrati i izvještaj o izvršenju budžeta za period od januara do juna ove godine, kao i predlog odluke o davanju saglasnosti na nove cijene usluga Komunalnog preduzeća za fizička lica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS