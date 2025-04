Odbornici DPS-a na Cetinju podnijeli ostavke

Podgorica, (MINA) – Odbornici Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Prijestonice kolektivno su jutros podnijeli ostavku.

Razlog za takav potez je odbijanje njihovog zahtjeva da se za jutros zakazana sjednica Skupštine Prijestonice odloži za ponedeljak, kada bi trebalo da stigne odgovor premijera Milojka Spajića na zahtjeve usvojene na vanrednoj sjednici od 11. aprila, prenosi Pobjeda.

Skupština Prijestonice uputila je sa te sjednice zahtjev Spajiću da u roku od 14 dana dostavi pisani odgovor i odredi se o zaključcima koje je usvojila povodom tragičnih događaja na Cetinju.

Odbornik DPS-a Oskar Huter naglasio je da je danas bio krajnji rok do kada je Spajić trebalo da se izjasni, dok je predsjednica Skupštine Milena Vujović pojasnila da su zahtjevi poslati 14. aprila, te da je krajnji rok ponedeljak 28. april.

Huter je nakon takvog odgovora zahtijevao da se današnja sjednica odloži do ponedjeljka i dobijanja odgovora od Spajića, što je Vujović odbila.

Gradonačelnik Nikola Đuraškoviće kazao je Huteru, da na svaki način pokušava da u političke i predizborne svrhe iskoristi tragedije koje su se desile na Cetinju.

Huter je kazao da odbornički klub DPS-a podnosi kolektivnu ostavku, a da će formalno biti dostavljene i pojedinačno za svakog od njih.



