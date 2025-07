Odbor podržao predloge za ambasadore u Francuskoj i Švajcarskoj

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za međunarodne odnose i iseljenike dao je pozitivno mišljenje na predlog da se za ambasadorku Crne Gore u Francuskoj imenuje Dubravka Lalović, a za ambasadorku u Švajcarskoj Marija Lakić Barfus.

Lalović i Lakić Barfus je za te funkcije predložila Vlada.

One su na današnjoj sjednici Odbora dobile jednoglasnu podršku svih prisutnih članova tog skupštinskog tijela.

