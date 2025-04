Odbor podržao predloge za ambasadore u Danskoj, Rumuniji i Poljskoj

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za međunarodne odnose i iseljenike dao je pozitivno mišljenje o predlogu Vlade da se Snežana Radović postavi za ambasadorku Crne Gore u Danskoj, koja će 1. jula preuzeti predsjedavanje Savjetom Evropske unije (EU).

Odbor je na današnjoj sjednici dao pozitivno mišljenje i o predlozima da za ambasadora u Rumuniji bude postavljen Danilo Brajović, a za ambasadora u Poljskoj Veljko Milonjić.

Radović je na sjednici Odbora kazala da su veoma dobre vijesti da će Crna Gora veoma brzo, na osnovu odluke Vlade iz 2018. godine, otvoriti ambasadu u Danskoj, posebno iz razloga što ta zemlja uskoro preuzima predsjedavanje Savjetom EU.

Ona je istakla da je Danska članica Nordijskog savjeta, koji je značajan jer se neke odluke donose zajednički.

“Vanjska politika je jedna od oblasti koja je veoma usaglašena, što je za nas jako bitno jer pored glasa Danske, kad nam bude trebalo za članstvo u EU, ako tamo dobro odradimo posao, možemo računati da ćemo imati još dva glasa (Švedska i Finska) kroz tu usaglašenu vanjsku politiku”, rekla je Radović.

Ona je kazala da Danska podržava proširenje EU, ali ne prečicama, već traži potpunu reformu u zemljama kandidatima, navodeći da je za Crnu Goru to dobro.

“Vodeća smo zemlja u procesu evropskih integracija, sva pregovaračka poglavlja smo otvorili, šest smo privremeno zatvorili i nadamo se tokom danskog predsjedavanja da će tih poglavalja biti još više”, navela je Radović.

Ona je kazala da je predsjedavanje Danske Savjetom EU za Crnu Goru značajno jer će tokom toga perioda Nacrt višegodišnjeg finansijskog okvira dobiti svoje predfinalne oblike i da će se u tom trenutku znati “da li je njime na bilo koji način predviđeno proširenje u sedmogodišnjem periodu”.

“Zbog toga je veoma značajno aktivno raditi u toj zemlji, kako bismo mogli da konstantno da predstavljamo reformu koju smo postigli”, rekla je Radović.

Kako je navela, sigurno je da Danska, prema izjavama zvaničnika, neće dozvoliti “uvoz nestabilnosti”, te da sve zemlje koje treba da budu članice EU, treba da budu stabilne demokratije sa dobrosusjedskim odnosima i stabilnom ekonomijom.

Radović je kazala da od 2012. godine nije bilo zvaničnih posjeta između Crne Gore i Danske, i dodala da ja veoma važno što prije otvoriti diplomatske kanale komunikacije.

Brajović rekao je da Rumunija u kontinuitetu podržava evropske aspiracije Crne Gore, ali da će se tokom mandata zalagati da se ta podrška Bukurešta intenzivira.

On je kazao da je Rumunija bila jako važna za učlanjenje Crne Gore u NATO-u i dodao da su počitički odnosi dvije države veoma dobri.

“U odnosu na ugovorno-pravnu bazu, tri sporazuma su

Milonjić je rekao da Poljska treba da bude dobar partner Crnoj Gori, te da je posao Ambasade u Varšavi da, u sinergiji sa crnogorskim institucijama, definiše prioritete i, radeći na razvoju bilateralnih odnose, obrati pažnju na interese Crne Gore.

On je istakao da Poljska podržava proširenje EU na Zapadni Balkan i da to vidi kao geostratešku investiciju u jaču Evropu.

Kako je naveo Miljinjić, stav Poljske je da evropske integracije zavise od kandidata, ali da EU mora uraditi dodatni napor da privuče nove članice.

“Upravo u tome je naša šansa, da u ovoj poslednjoj fazi evropskih integracija učinimo dadatan napor za lobiranje i što bolje privedemo proces kraju”, dodao je Milonjić.

Predsjednik Odbora Duško Stjepović uputiće predsjedniku države Jakovu Milatoviću mišljenje Odbora povodom predloga za imenovanje ambasadora, čime se procedura dovodi do završnog čina -donošenja ukaza o postavljenju i potpisivanja akreditivnog pisma.

