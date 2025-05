Odbor 16. maja o postupanju policije u slučajevima tragedija na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu razmatraće 16. maja informacije o postupanju policije u slučajevima dvije tragedije na Cetinju.

Predsjednik tog radnog tijela Miodrag Laković zatražio je od službi bezbjednosti informacije o postupanju u slučajevima tragedija koje su se dogodile na Cetinju u januaru ove godine i avgustu 2022, u kojima je stradalo više od 20 osoba.

“Nakon usaglašavanja termina sa čelnicima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije zakazana je sjednica skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu za 16. maj”, napisao je Laković na mreži X.

On je kazao da će za dnevni red predložiti informacije o aktivnostima koje je Uprava policije preduzela povodom tragičnog događaja koji se desio na Cetinju 1. januara, kao i aktivnostima povodom tragedije u naselju Medovina 12. avgusta 2022. godine.

Članovi Odbora trebalo bi da razmatraju i Informaciju o postupku vršenja provjera za utvrđivanje (ne)postojanja bezbjednosnih smetnji u obavljanju bezbjednosnih poslova, kao i utvrđivanje disciplinske odgovornosti i pokretanju postupaka sa tim u vezi.

Laković je rekao da će za dnevni red sjednice Odbora predložiti Informaciju o postupku zapošljavanja pripadnika policije i MUP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS