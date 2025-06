Odbijena prijava predstavnika NVO za izazivanje rasne, nacionalne i vjerske mržnje

Podgorica, (MINA) – Više državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu koju je nekoliko predstavnika nevladinih organizacija (NVO) podnijelo protiv Jovana Mićovića, Ognjena Femića i NN lica, zbog krivičnog djela izazivanje rasne, nacionalne i vjerske mržnje.

Tužbu su 20. maja podnijeli direktorice Akcije za ljudska prava, Centra za ženska prava, Centra za građansko obrazovanje i Centra za demkratiju i ljudska prava, Tea Gorjanc Prelević, Maja Raičević, Daliborka Uljarević i Nevenka Vuksanović, kao i izvršni direktor Antifašisti Cetinja Filip Kuzman, programska direktorica Centra za demokrtsku tranziciju Milica Kovačević i predsjednik Udruženja profesora istorije Miloš Vuksanović.

Predstavnici NVO tražili su od Državnog tužilaštva jasan stav o tome da li veličanje četničkog pokreta u Crnoj Gori predstavlja govor mržnje koji mora biti sankcionisan.

U obavještenju Višeg državnog tužilaštva u koje je agencija MINA imala uvid navodi se da u radnjama prijavljenih osoba “nema elemenata bića prijavljenog, niti drugog krivičnog djela za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti”.

Dodaje se da podnosioci tužbe imaju prvo da u roku od osam dana podnesu pritužbu za preispitivanje rješenja o odbacivanju krivične prijave.

