Odbijen predlog tužilaštva o produženju pritvora Mirotiću

Podgorica, (MINA) – Vijeće Vrhovnog suda odbilo je predlog podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) o produženju pritvora Predragu Mirotiću, osumnjičenom u slučaju “Tunel”.

Mirotiću se na teret stavljaju krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprječavanje dokazivanja.

Iz Vrhovnog suda su u rješenju kojim je predlog odbijen naveli da prema Zakoniku o krivičnom postupku (ZKP) pritvor, koji je trajao tri mjeseca, taj sud može produžiti najduže za još tri mjeseca, za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora preko pet godina, i to na obrazloženi predlog državnog tužioca.

Ta odredba, kako su rekli iz Vrhovnog suda, podrazumijeva da je teret dokazivanja potrebe za daljim trajanjem pritvora na državnom tužiocu.

„Kao i da njegov predlog, u tom smislu, mora da sadrži činjenice i okolnosti koje opravdavaju postojanje osnovane sumnje o izvršenom krivičnom djelu i pritvorskih razloga zbog kojih se pritvor može odrediti, odnosno produžiti“, piše u rješenju.

Navodi se da je odredbom člana 175 stav 1 ZKP-a propisano da se pritvor može odrediti kad postoji osnovana sumnja da je određena osoba učinila krivično djelo i ako postoji neki od pritvorskih razloga iz tački 1 do 5 istog stava.

„Osnovana sumnja da je osoba izvršila krivično djelo predstavlja materijalni uslov za određivanje pritvora i ona mora biti zasnovana na činjenicama i dokazima koji ukazuju na vjerovatnoću da je osoba o kojoj se radi učinila krivično djelo“, dodaje se u rješenju.

Iz Vrhovnog suda su rekli da u predlogu za produženje pritvora tužilac ne navodi iz kojih činjenica i dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osoba, o kojem se radi, izvršila predmetno krivično djelo.

Kako su naveli, uz postojanje osnovane sumnje, mora se procijeniti i to da li za pritvor postoje relevantni i dovoljni razlozi koji proizilaze iz pribavljenih činjenica i informacija.

„Zbog toga u predlogu za određivanje pritvora moraju biti navedene činjenice koje idu u prilog pritvaranju ili produženju pritvora, a ne samo navedene odredbe zakonika koje daju mogućnost za određivanje ili produženje pritvora“, piše u rješenju.

Navodi se da, prema tome, predlog za produženje pritvora mora da sadrži obrazloženje osnovanosti tvrdnje, zbog čega pritvor treba produžiti.

Iz Vrhovnog suda su kazali da se u predlogu ODT-a u Podgorici navode samo rješenja po kojima je pritvor do sada trajao, kao i to da je u daljem toku istrage neophodno preduzeti dokazne radnje, saslušati više svjedoka i to J.V. i B.G, kao i eventualno druge svjedoke, ukoliko se za tim ukaže potreba.

U predlogu ODT-a se navodi i da je potrebno pribaviti dokumentaciju i sprovesti druge dokazne radnje u vidu vještačenja od Forenzičkog centra u Danilovgradu, u cilju jasnog i potpunog razrješenja činjeničnog stanja.

„Kako razlozi zbog kojih je pritvor određen i produžen i dalje stoje, predlaže da se pritvor protiv okrivljenog produži po pritvorskom osnovu iz člana 175 stava 1 tački 2 i 3 ZKP-a, bez navođenja za koji vremenski period se traži produženje prtivora“, piše u rješenju Vrhovnog suda.

„Predlog za produženje pritvora ne zasniva se na individualizaciji osnovanosti pritvora, jer uopšte ne sadrži činjenice i dokaze iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivična djela koja mu se stavljaju na teret, niti relevantne i dovoljne činjenice koje opravdavaju postojanje pomenutog pritvorskog razloga“, naveli su iz Vrhovng suda.

Oni su kazali da predlog to mora da sadrži, imajući u vidu da se u odlukama o produženju pritvora ne mogu samo ponavljati stalno isti razlozi i ne mogu se koristiti apstraktne formulacije u predlozima za produženje pritvora, pa ni u odlukama kojima se takvi predlozi prihvataju.

Iz Vrhovnog suda su ukazali da je ZKP-om propisana dužnost svih organa koji učestvuju u krivičnom postupku da postupaju sa posebnom hitnošću, ako se okrivljeni nalazi u pritvoru.

To, kako su dodali, podrazumijeva da su državni organi, a prije svega nadležni sud i tužilac, dužni da pokažu posebnu posvećenost i marljivost u pritvorskim predmetima, kako bi se osiguralo napredovanje krivičnog postupka.

Iz suda su kazali da je za efikasno vođenje i okončanje istrage, posebno u pritvorskim predmetima, odgovornost na državnom tužiocu, koji mora preduzimati sve mjere kako bi se istraga blagovremeno okončala i time pritvor sveo na najmanju potrebnu mjeru.

„S tim u vezi, sud zapaža da u predlogu za produženje pritvora nijesu dati razlozi ni o tome zbog čega u dosadašnjem toku trajanja pritvora nijesu saslušana dva navedena svjedoka, kao ni to koja je forenzička vještačenja neophodno sprovesti i zbog čega nijesu sprovedena“, piše u rješenju Vrhovnog suda.

Vrhovni sud, kako se navodi, pritvor okrivljenom može produžiti shodno ZKP-u, za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina.

„A što se ne odnosi na krivična djela kriminalno udruživanje za koje je zakonom propisana kazna zatvora do dvije godine i sprječavanje dokazivanja za koje je propisana novčana kazna ili zatvor do jedne godine, koja se P.M. stavljaju na teret“, piše u rješenju suda.

