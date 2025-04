Od zaštitara u Podgorici oduzet pištolj

Podgorica, (MINA) – Saobraćajna policija oduzela je pištolj od zaštitara u jednoj podgoričkoj kompaniji B.G. (54), saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija u mjestu Lužnica kontrolisala vozilo marke Pežo, podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao B.G.

„Pregledom je pronađen i oduzet pištolj marke Glock 17 sa okvirom u kom se nalazilo deset komada municije”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da prilikom kriminalističke obrade B.G. nije policijskim službenicima pružio dokaz o važećoj licenci za rad u pomenutoj furmi.

“Protiv B.G je, po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, dodaje se u saopštenju.

