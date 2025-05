Od sjutra obustava saobraćaja kroz tunel Mogren u noćnim satima

Podgorica, (MINA) – Saobraćaj na magistralnom putu Kotor – Budva, kroz tunel Mogren, biće potpuno obustavljan u noćnim satima od sjutra do 20. maja, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Navodi se da će saobraćaj na magistralnom putu M1 Krtolska raskrsnica – Budva biti obustavljan u periodu od 23 do pet sati, zbog postavljanja LED rasvjete u tunelu Mogren.

„Za vrijeme totalne obustave saobraćaja na toj dionici vozači mogu koristiti alternativni put preko Topliša“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave su rekli da je vrijednost ugovorenih radova oko 330 hiljade EUR, bez poreza na dodatu vrijednost.

„A obuhvataju instalaciju energetski efikasnih svjetiljki duž cijelog tunela i galerije u dužini od približno 520 metara. Radove izvodi kompanija BB Solar“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, taj pravac je jedan od najfrekventnijih u zemlji.

„S obzirom na to da tunel Mogren koristi veliki broj građana i biciklista, postavka LED rasvjete značajno će poboljšati vidljivost unutar tunela, smanjiti mogućnost nesreća i povećati bezbjednost“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS