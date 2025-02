Od ponedjeljka sistematski pregledi za upis u prvi razred osnovne škole

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja (DZ) Glavnog grada počeće od ponedjeljka sa obaveznim sistematskim pregledima djece za upis u prvi razred osnovnih škola, saopštili su iz te zdravstvene ustanove.

Iz podgoričkog DZ-a su kazali da su pregledi obavezni za svu djecu rođenu 2019. godine, kao i one rođene 2018. kojima je odložen upis prošle godine.

U saopštenju DZ-a se navodi da se pregledi obavljaju kod izabranog pedijatra u predhodno zakazanom terminu.

“Mole se svi roditelji i staratelji da na vrijeme zakazu sistematske preglede svoje djece i da iste zakažu kod izabranog pedijatra”, kaže se u saopštenju.

Iz DZ-a su kazali da se pregledi mogu zakazati putem Call centra ili direktnim dolaskom u tu ustanovu, kao i da će istog dana djeca primiti i vakcinu koja ih sleduje prema kalendaru obavezne imunizacije.

“Sistematski pregled podrazumjeva osnovna antropometrijska mjerenja, odnosno mjerenje tjelesne mase i tjelesne visine i unošenje dobijenih podataka u karte rasta, da bi se procjenilo da li dijete težinom i visinom odstupa od očekivanog za uzrast i pol”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se obavlja kompletan pregled djeteta po svim organskim sistemima, procjenjuje stanje vida, sluha i govora, emocionalna i kognitivna zrelost djeteta, kao i grafomotorika.

“Ukoliko se nakon pregleda procijeni da postoji potreba za dodatnom konsultacijom, dijete se upućuje na druge specijalističke i subspecijalističke preglede”, pojasnili su iz DZ.

