Od početka oktobra gotovo 50 prekršajnih naloga zbog eksploatacije šuma

Podgorica, (MINA) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) je, od 2. do 13. oktobra, tokom pojačanih aktivnosti suzbijanja eksploatacija šuma izdala 48 prekršajnih naloga od ukupno 20,55 hiljada EUR.

Iz UIP-a su rekli da su u tom periodu njihovi službenici predvođeni šumarskom inspekcijom, zajedno sa kolegama iz tržišne i radne inspekcije, u pojačanim aktivnostima suzbijanja eksploatacije šuma izvršili 120 inspekcijskih nadzora.

“Utvrđeno je 49 nepravilnosti i izdato 48 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 20.550 EUR”, kazali su iz UIP.

Kako su naveli, podnijeto je šest zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i jedna krivična prijava, dok je u jednom objektu donijeto rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti pečaćenjem.

Iz UIP-a su naveli da je donijeto je 11 rješenja o otklanjanju nepravilnosti i jedno ukazivanje.

Prema njihovim riječima, zajedničke akcije tog tipa u pojačanom intezitetu kontinuirano su sprovođene od prvog sastanka Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, kako samostalno u organizaciji tog organa tako i u saradnji sa Upravom policije i drugim nadležnim institucijama.

“U prilog činjenici da su dosadašnje akcije itekako bile uspješne ide i podatak da je u ovih mjesec dana ukupno izvršeno 386 inspekcijskih nadzora, podnijeto šest krivičnih prijava, konstatovano je 157 nepravilnosti i izdat je 161 prekršajni nalog od ukupno 65.050 EUR”, kaže se u saopštenju.

Kako se zaključuje, i u narednom periodu, inspektori UIP će posebnu pažnju, pored redovnih aktivnosti, posvetiti toj privrednoj grani i na taj način doprinijeti suzbijanju nelegalne eksploatacije državnih resursa.

