Od početka mjeseca vraćeno 827 komada vatrenog oružja

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore su, od početka mjeseca, policiji dobrovoljno predali 827 komada vatrenog oružja i 25.240 komada municije, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je u utorak, u sklopu kampanje „Poštuj život, vrati oružje“, u više gradova širom Crne Gore dobrovoljno vraćeno 89 komada oružja, 2.234 komada municije, sedam ručnih bombi, 50 komada detonatorskih kapisli i djelovi vatrenog oružja.

Iz policije su rekli da su u utorak, u Podgorici, Danilovgradu, Tuzima i na Cetinju, građani predali policiji 39 komada oružja, od čega 24 pištolja i 15 pušaka, 679 komada municije, tri bombe, 50 komada detonatorskih kapisli, tromblonska mina i četiri okvira od puške.

Kako su kazali, u Baru, Ulcinju, Tivtu, Kotoru, Herceg Novom i Budvi dobrovoljno je vraćeno 27 komada vatrenog oružja i 1.116 komada municije različite vrste i kalibra, četiri bombe i 16 djelova od oružja.

„U Bijelom Polju, Beranama, Mojkovcu, Kolašinu, Rožajama i Plavu dobrovoljno je predato ukupno 14 komada vatrenog oružja, od čega pet pištolja i devet pušaka, 160 komada municije i sedam okvira od oružja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je policijskim službenicima u Nikšiću i Pljevljima dobrovoljno predato devet komada vatrenog oružja, od čega jedna puška i osam pištolja, 279 komada municije i dva okvira od oružja.

„Od početka januara dobrovoljno je predato ukupno 827 komada vatrenog oružja, 25.240 komada municije, 76 komada ručnih bombi, kao i više djelova oružja i eksplozivnih sredstava“, rekli su iz policije.

Oni su apelovali na građane da doprinesu bezbjednosti društva i predaju vatreno oružje, municiju i eksplozivna sredstva koja imaju u svom posjedu, bez ikakve pravne, odnosno krivične ili prekršajne odgovornosti i bez obzira na to da li oružje posjeduju u ilegalnom ili legalnom vlasništvu.

“Građani mogu pozvati policiju na broj 122, obavijestiti policijske službenike da žele da vrate oružje, nakon čega će policijski službenik preuzeti oružje na mjestu gdje se nalazi i izdati potvrdu o preuzimanju”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su istakli da građani ne treba sami da donose oružje u stanice policije, prije svega zbog bezbjednosti.

Uprava policije će, kako su poručili, nastaviti sa sprovođenjem pojačanih preventivnih i represivnih aktivnosti u sklopu aktuelne kampanje, kao i u cilju očuvanja bezbjednosti, zdravlja i života svih građana.

Iz policije su pozvali građane da, kroz saradnju i poštovanje zakona, zajedno rade na osiguranju i izgradnji bezbjednog ambijenta.

Oni su kazali da kod građana postoji značajan broj vatrenog oružja čiji su vlasnici bili njihovi članovi porodica ili srodnici, koji su u prethodnom periodu preminuli.

„Čuvanje takvog oružja od strane porodice, bez obzira na to da li se ili nije pred nadležnim sudom spoveo ostavinski postupak, shodno Zakonu o oružju je kažnjivo i predstavlja nelegalno oružje, sve dok eventualno neko od pravnih nasljednika ne dobije dozvolu za držanje tog oružja od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP)“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zbog svega toga takvo oružje potrebno vratiti nadležnoj organizacionoj jedinici za upravne poslove MUP-a, do dobijanja odobrenja za držanje oružja na ime nekog od pravnih nasljednika.

