Od početka mjeseca osam osoba poginulo u saobraćaju

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, od početka mjeseca, evidentirano više saobraćajnih nesreća u kojima je život izgubilo osam osoba, saopštili su iz Uprave policije i pozvali vozače na oprezniju vožnju.

Iz Uprave policije su kazali da tokom ljeta vožnja postaje znatno rizičnija i da umor, dehidratacija, vožnja pod dejstvom alkohola, brza vožnja i snižena koncentracija mogu imati tragične posljedice.

“I pored toga što Uprava policije čini sve što je maksimalno moguće, da preventivnim, ali i represivnim aktivnostima spriječimo saobraćajne nesreće sa najtežim posljedicama, moramo istaći da saobraćajna policija nije svemoguća, niti može biti u svakom trenutku na svakom mjestu, gdje vozači čine najteže saobraćajne prekršaje”, naveli su iz Uprave policije.

Kako su istakli, neke od nezgoda su se dešavale i nakon par stotina metara od patrola saobraćajne policije ili mjesta gdje su vozači bili kontrolisani.

“Ono što posebno zabrinjava je da u značajnom broju nezgoda koje su se dogodile, učestvovalo je samo jedno vozilo, ili se nezgoda dogodila na dijelu puta koji po svojim konstrukcijskim karakteristikama ne predstavlja posebnu opasnost po vozače”, rekli su iz policije.

Oni su kazali da se zbog toga osnovano može zaključiti da je uzrok saobraćajne nezgode bio isključivo nepažnja ili nemar vozača.

Iz Urave policije su apelovali na vozače da se uzdrže od brze i nekontrolisane vožnje, jer samo na taj način mogu spasiti teških posljedica sebe, ali i ostale učesnike u saobraćaju.

