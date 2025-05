Od početka godine predato više od 3,6 hiljada komada oružja

Podgorica, (MINA) – Upravi policije je, u okviru kampanje „Poštuj život, vrati oružje“, od početka godine dobrovoljno predato 3.611 komada oružja, 121.256 komada municije, 403 ručne bombe i više stotina djelova oružja i eksplozivnih sredstava.

Iz Uprave policije saopšteno je da je u poslednjih devet dana, u opštinama širom Crne Gore dobrovoljno predato 25 komada oružja, 1.425 komada municije i tri ručne bombe.

“Na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, u Podgorici i Cetinju, građani su dobrovoljno predali policiji devet komada oružja, od čega pet pištolja četiri puške, kao i 370 komada municije različite vrste i kalibra”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenicima Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, u Baru, Ulcinju, Kotoru i Tivtu, dobrovoljno predata dva pištolja, pet pušaka, 991 komad municije, dvije ručne bombe i 40 kapisli.

Ističe se da je u sjevernoj regiji, na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“, u Bijelom Polju, dobrovoljno predat jedan pištolj i tri puške, kao i 40 komada municije i jedna ručna bomba.

Policijskim službenicima Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, u Nikšiću, Pljevljima i Šavniku, dobrovoljno su predata tri pištolja i dvije puške, kao i 24 komada municije.

“Pozivamo građane da nastave sa odgovornim i savjesnim odnosom kojim pokazujemo zajedničku brigu za zajednicu i doprinosimo sigurnijem društvu”, kazali su iz Uprave policije.

