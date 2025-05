Od albanskog državljanina oduzet luksuzni automobil

Podgorica, (MINA) – Granična policija u Nikšiću oduzela je od albanskog državljanina R.C.(48) luksuzni automobil, za kojim je raspisana međunarodna potraga, saopštila je Uprava policije.

Navodi se da su službenici granične policije, na graničnom prelazu Vraćenovići – Deleuša, pri izlasku iz Crne Gore kontrolisali R.C. koji je upravljao vozilom marke Audi A8, njemačkih registarskih oznaka, koje nije u njegovom vlasništvu.

„Provjerom kroz elektronske evidencije policije utvrđeno je da je za Audijem raspisana međunarodna potraga od NCB Interpola Njemačke“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je vozilo privremeno oduzeto i predato službenicima Odjeljenja bezbjednosti Nikšić radi sprovođenja daljih provjera.

