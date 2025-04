Obradović i Radunović podržali kampanju posvećenu medijskoj pismenosti

Podgorica, (MINA) – Glumica Kristina Obradović i frontmen benda Perper Nikola Radunović podržali su kampanju koju je Agencija za audiovizuelne medijske

usluge (AMU) pokrenula sa ciljem podizanja svijesti o značaju medijske pismenosti.

Iz AMU je saopšteno da je kampanja „Na istoj smo strani“ pokrenuta i u cilju ohrabrivanja kritičkog promišljanja među građanima i građankama Crne Gore.

„Obradović, poznata po svom izraženom emotivnom pristupu i snažnoj poruci koju prenosi kroz umjetnički izraz, u okviru kampanje nas podsjeća da upravo od naših ruku, srca i uma zavisi kako ćemo koristiti medijski prostor“, kaže se u saopštenju.

Iz AMU su rekli da je njena poruka snažan podsjetnik na ličnu odgovornost svakog pojedinca u vremenu preplavljenom informacijama.

„Radunović se, svojim autentičnim i ličnim pristupom, priključio kampanji – iskreno, otvoreno i sa dubokim razumijevanjem za zajedničko dobro“, navodi se u saopštenju.

Njegovo učešće, kako su kazali iz AMU, šalje jasnu poruku da su svi aspekti društva važni saveznici u borbi za medijsku pismenost.

Iz Agencije su istakli da upravo zahvaljujući angažmanu javnih ličnosti, poruke kampanje „Na istoj smo strani“ dopiru do šire javnosti, a posebno do mladih, koji ih često prepoznaju kao uzore i izvore inspiracije.

Oni su rekli da prisustvo javnih ličnosti daje kampanji dodatnu snagu, povećava njenu vidljivost i doprinosi širenju svijesti o važnosti medijske pismenosti – u vremenu kada je kritičko promišljanje i razumijevanje medijskog sadržaja važnije nego ikada.

„Agencija zahvaljuje Kristini i Nikoli što su svojim ugledom, prepoznatljivošću i ličnim zalaganjem odlučili da podrže kampanju i doprinesu širenju poruke o odgovornom i svjesnom korišćenju medijskih sadržaja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da kampanja „Na istoj smo strani“ podrazumijeva kreiranje serije od 12 video klipova u kojima učestvuje 12 javnih ličnosti iz različitih oblasti društvenog, sportskog, novinarskog i kulturnog života.

Iz AMU su kazali da se svaki od video klipova bavi konkretnim aspektom medijske pismenosti.

„Svi do sada objavljeni video klipovi dostupni su putem zvaničnih kanala AMU i putem kanala „Medijska pismenost Crna Gora“, kao i na sajtu www.medijskapismenost.me, posvećenom jačanju medijske pismenosti u Crnoj Gori“, dodaje se u saopštenju.

