Obnova legitimiteta vlasti jedino rješenje za postojeću krizu

Podgorica, (MINA) – Obnova legitimiteta vlasti do koje se mora doći kroz parlamentarne izbore, jedino je rješenje za postojeću disfunkcionalnost institucija i krizu u kojoj se Crna Gora nalazi, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz službe za informisanje predsjednika, Đukanović je primio članove parlamentarne grupe za saradnju Budnestaga sa zemljama Jugoistočne Evrope, koju predvodi predsjedavajući Josip Juratović, a koja boravi u Crnoj Gori u okviru posjete regionu.

Đukanović je upoznao njemačke parlamentarce sa političkim prilikama u Crnoj Gori od promjene vlasti.

On je rekao da je za postojeću disfunkcionalnost institucija i krizu u kojoj se Crna Gora nalazi, jedino rješenje obnova legitimiteta vlasti do koje se mora doći kroz parlamentarne izbore.

„Realna nada da se iz ove agonije izađe je izbor sudija Ustavnog suda do kraja mjeseca i postizanje dogovora o oganizovanju prijevremenih parlamentarnih izbora“, naveo je Đukanović.

Nakon toga se, kako je kazao, Crna Gora može vratiti normalnom životu, stabilnosti i reformskim naporima na evropskom putu.

„Đukanović je podijelio sa sagovornicima ocjenu o lošijem stanju u regionu danas u odnosu na period prije sedam, osam godina, oživljavanje nacionalističkih politika i zaustavljanje reformi, što za rezultat ima i usporenu integraciju u Evropsku uniju (EU)“, navodi se u saopštenju.

On je poručio da će region biti stabilan samo ako se bude vratio reformama i imao otvorena vrata za dalju evropeizaciju, što Njemačka zna i u kontinuitetu podržava.

Đukanović je pozdravio interesovanje njemačkih parlamentaraca za Zapadni Balkan i zahvalio za kontinuiranu pažnju te zemlje sa kojom je posljednjih mjeseci naročito intenzivirana komunikacija.

„Predsjedavajući parlamentarne grupe Bundestaga i poslanici Boris Mijatović i Tomas Haker zahvalili su Đukanoviću za prijem, dobro predstavljenu sliku regiona, dijeleći određenu zabrinutost situacijom“, kaže se u saopštenju.

Oni su istakli da je u fokusu aktuelne njemačke vlade demokratizacija i jačanje institucija na Zapadnom Balkanu.

Predstavnici Bundestaga su naglasili da je Savezna vlada već donijela konkretne mjere u pogledu Berlinskog procesa koje treba podržati, jer stabilni Balkan pripada EU.

„Berlinski proces je veoma važan okvir za saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana i dobar okvir za iznalaženje zajedničkih rješenja za prepreke“, ocijenili su predstavnici Bundestaga.

Juratović je naveo da je zadovoljan što veliki broj građana Crne Gore i dalje podržava evropski put zemlje, što nije slučaj svuda u regionu.

On je naglasio da im je zbog toga Crna Gora još važnija kao država kandidatkinja.

„Visoko je ocijenjena saradnja sa Crnom Gorom na različitim međunarodnim nivoima i ukazano na značaj imenovanja sudija Ustavnog suda, kako bi se poslao jasan signal Evropi da Crna Gora i dalje funkcioniše“, navodi se u saopštenju.

Parlamentarci su kazali da su funkcionisanje institucija i vladavina prava preduslovi za bržu integraciju.

Oni su poručili da se povjerenje gradi polako, ali i da se brzo gubi zbog pogrešnih odluka.

Đukanović se saglasio da su stabilnost i demokratija, kao prioritet u politici njemačke vlade, ciljevi koji su jedino ostvarivi u integracionom okviru.

„On je izrazio žaljenje što naša vlada kasni sa ratifikacijom potpisanih sporazuma u okviru Berlinskog procesa, što je imperativ, jer je to okvir koji ima potencijal daljeg širenja“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je kazao da će Crna Gora, kada se stabilizuje, nastaviti da bude pouzdan partner u realizaciji reformi iz evropske agende.

Iz službe za informisanje predsjednika naveli su da je sastanku prisustvovao i ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten.

