Objavljen konkurs za upis u srednje škole

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) objavilo je konkurs za upis u prvi razred srednjih škola, a prijave se podnose od 16. do 19. juna.

Iz MPNI su kazali da je za oko 7,7 hiljada svršenih osnovaca ponuđeno 10.564 mjesta u gimnazijama, stručnim i umjetničkim školama.

Kako su istakli iz tog resora, bodovni prag za upis ostaje isti: 60 bodova za gimnazije, 48 za četvorogodišnje stručne škole.

„Pravo prijave imaju učenici koji nijesu stariji od 17 godina, a prijave se podnose elektronski putem sajta www.upisi.edu.me“, navodi se u saopštenju.

Iz MPNI su rekli da će tokom prijavnog roka škole svakodnevno objavljivati ažurirane rang liste, dok će konačna lista biti objavljena do 24. juna, nakon čega se dostavljaju originalna dokumenta.

„Upis u gimnazije i stručne škole vrši se prema opštem uspjehu, rezultatima eksterne provjere znanja, značajnim predmetima i priznanjima sa takmičenja“, rekli su iz Ministarstva, ističući da za specijalistička odjeljenja gimnazija važe posebni uslovi.

Kako se navodi u saopštenju, kandidati iz romske i egipćanske populacije dobijaju dodatnih šest bodova po principu afirmativne akcije.

Iz MPNI su kazali da učenici koji upišu trogodišnje stručne obrazovne programe imaju mogućnost školovanja po dualnom modelu obrazovanja, koji podrazumijeva učenje kroz rad kod poslodavca.

„Tokom praktične nastave učenicima se obezbjeđuje mjesečna novčana naknada, koja se progresivno uvećava svake školske godine – od najmanje deset do 20 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

