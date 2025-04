Objavljen konkurs za novinarske priče o pregovaračkim poglavljima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo evropskih poslova (MEP) objavilo je konkurs za najbolje novinarske priče o pregovaračkim poglavljima koja se tiču intelektualne svojine, informatičkog društva i medija, preduzetništva i industrijske politike, kao i javnih nabavki.

Iz MEP-a su kazali da, uz podršku Evropske unije (EU) kroz projekat EU4ME, nastavljaju kampanju „28 do 28“, čiji je cilj da približi javnosti značaj i konkretne koristi zatvaranja pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Uniji.

Crna Gora je, podsjećaju iz tog resora, krajem prošle godine zatvorila tri pregovaračka poglavlja: 7 – intelektualna svojina, 10 – informatičko društvo i mediji i 20 – preduzetništvo i industrijska politika, a sredinom ove godine zatvoriće poglavlje 5 – Javne nabavke.

„Simbolično, kampanja dobija nastavak u vidu konkursa za najbolje novinarske priče koje osvjetljavaju gore pomenuta pregovaračka poglavlja“, navodi se u saopštenju.

Kako su naveli iz MEP-a, cilj je da se kroz profesionalno novinarstvo doprinese boljem razumijevanju evropskih integracija i kako napredak na tom putu neposredno utiče na svakodnevni život građana – od veće digitalne bezbjednosti, bolje zaštite autorskih prava, do snažnije podrške preduzetnicima i efikasnijih javnih nabavki.

Oni su naglasili da je informisanost ključna za razumijevanje procesa i da zato mediji imaju posebnu ulogu – da pomognu građanima da prepoznaju značaj evropskih integracija i šta znači biti građanin EU.

„Zato kampanja „28 do 28“ započinje upravo kroz novinarske priče – kao polaznu tačku za bolje informisanje, razumijevanje i dijalog o evropskoj budućnosti Crne Gore“, saopštili su iz MEP-a povodom početka kampanje.

Iz tog resora su kazali da je konkurs otvoren za sve novinare i novinarke crnogorskih medija, bez obzira na to da li rade u lokalnim ili nacionalnim redakcijama, i važi za televizijske, radijske, štampane i online medije.

Na konkurs mogu biti prijavljene priče nastale u periodu od 22. aprila do 22. maja ove godine.

Tri najbolje priče biće nagrađene za profesionalnost, relevantnost i originalnost. Prva nagrada iznosi 500 EUR, druga 400, a treća 300 EUR.

Detaljne informacije o načinu prijave dostupne su na: https://www.eu.me/konkurs-za-najbolju-novinarsku-pricu-o-pregovarackim-poglavljima-u-okviru-kampanje-28do28-2/, a prijave se podnose elektronskim putem.

