Objavljen konkurs za dodjelu stipendija za usavršavanje mladih istraživača

Podgorica, (MINA) – Univerzitet Crne Gore (UCG) objavio je treći poziv za dodjelu stipendija mladim istraživačima, studentima doktorskih studija i postdoktorandima na UCG, za boravak na renomiranim inostranim institucijama u cilju usavršavanja tokom rada na doktorskoj tezi.

Iz UCG su kazali da je, tokom prethodne dvije godine, istraživačke posjete realizovalo preko 20 studenata doktorskih studija, kao dio programa usmjerenog ka razvoju nauke i usavršavanju kadrova na UCG.

Taj program, kako se dodaje, ima za cilj da mladim istraživačima pruži priliku da stiču iskustvo i jačaju istraživačke vještine i kompetencije u saradnji sa naučnicima na prestižnim obrazovnim institucijama u svijetu.

„Na taj način, promovišemo internacionalni karakter naučno-istraživačkog rada, kao i potrebu za umrežavanjem u cilju podizanja kvaliteta naučnoistraživačkih rezultata“, kaže se u saopštenju.

Iz UCG su kazali da i u ovom pozivu raspisuju konkurs za dodjelu najviše deset stipendija za istraživačke boravke mladih istraživača na renomiranim visokoobrazovnim, naučnoistraživačkim institucijama u Evropi ili visoko razvijenim kompanijama koje u svom sastavu imaju razvojno-istraživačke centre.

Kako su naveli, za istraživačke boravke mogu aplicirati studenti doktorskih studija na UCG koji nijesu u radnom odnosu, saradnici u nastavi koji su studenti doktorskih studija (ekvivalentno za saradnike u istraživanju odnosno istraživačke pozicije na UCG).

Za istraživačke boravke mogu aplicirati i saradnici u nastavi sa doktoratom (ekvivalentno za saradnike u istraživanju odnosno istraživačke pozicije na UCG).

„Saradnici angažovani na UCG, a koji su studenti doktorskih studija u oblastima za koje ne postoje doktorske studije na UCG, ne mogu aplicirati za boravak na instituciji na kojoj imaju status studenta doktorskih studija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se studenti i saradnici koji koriste, ili su tokom doktorskih studija koristili druge stipendije za doktorska istraživanja, a koje uključuju mobilnost ka drugim institucijama, ne mogu aplicirati za istraživačke boravke.

„Studenti i saradnici koji su već koristili stipendije UCG za kratkoročne boravke u cilju usavršavanja mladih kadrova, mogu aplicirati ali će prednost imati kandidati koji do sada nijesu koristili ove stipendije“, kaže se u saopštenju.

