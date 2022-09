Objavljen javni poziv za predstavnike NVO u Savjetu za borbu protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Vlade Crne Gore objavila je javni poziv nevladinim organizacijama (NVO) za predlaganje predstavnika u Nacionalnom Savjetu za borbu protiv korupcije.

Iz kabineta ministra bez portfelja Zorana Miljanića saopštili su da je rok za podnošenje predloga predstavnika NVO deset dana od objavljivanja javnog poziva.

U javnom pozivu navodi se da NVO u radnom tijelu imaju tri predstavnika.

Kako se dodaje, predstavnik NVO u Savjetu može biti osoba koja ima prebivalište u Crnoj Gori, iskustvo u oblasti prevencije korupcije ili uopšteno u oblasti borbe protiv korupcije i nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik ili namještenik.

“Pravo predlaganja kandidata za člana radnog tijela imaju NVO čije je područje djelovanja vezano za oblast prevencije korupcije i NVO koje aktivno prate samo borbu protiv korupcije, kao i one koje su učestvovale u projektima kada je ta oblast u pitanju”, piše u javnom pozivu.

Navodi se da NVO može da predloži predstavanika u Savjetu ako je upisana u registar NVO minimum pet godina, ako u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u prevenciji korupcije, ili uopšteno aktivno prati oblast borbe protiv korupcije.

NVO može da predloži predstavnika u Savjetu ako se ne nalazi u registru kaznene evidencije, ako je u prethodnih pet godina sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup, ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti prevencije korupcije ili uopšteno u oblasti borbe protiv korupcije.

U javnom pozivu se navodi da NVO može da predloži predstavnika ako je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu.

“Kao i ako više od polovine članova organa upravljanja NVO nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici”, piše se u javnom pozivu.

