Obezbijediti prisustvo službenika policije u zgradama sudova

Podgorica, (MINA) – Predsjednici crnogorskih sudova apelovali su na Upravu policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova što prije bude obezbijeđeno prisustvo policije u zgradama sudova, prioritetno u Osnovnom sudu u Podgorici.

Iz Vrhovnog suda saopšteno je da su predsjednici sudova apelovali da da radni tim zadužen za rješavanje pitanja bezbjednosti u sudovima intenzivnije počne da rješava taj problem.

Navodi se da su na sastanku predsjednika sudova, kojim je predsjedavala vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković, predsjednici sudova pozvali Upravu policije da postupa po naredbama krivičnih i sudova za prekršaje za prinudno dovođenje okrivljenih i svjedoka, kako se postupci u sudovima ne bi odlagali.

Iz Vrhovnog suda rekli su da su predsjednici sudova, uz podršku rukovodioca Tima za pravosuđe i višeg pravnog eksperta u projektu Eurol III, Branka Hrvatina, analizirali stanje u oblasti starih predmeta i sagledali moguće mjere za njihovo rješavanje.

„U cilju unapređenja efikasnosti sudskih postupaka, posebno u starim predmetima, zaključeno je da je neophodno da Sudski savjet prilikom donošenja odluke o napredovanju sudije ostvari komunikaciju sa predsjednikom suda iz kojeg sudija napreduje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će predsjednik suda, po prethodnoj identifikaciji predmeta koje taj sudija mora da riješi, ukazati Sudskom savjetu da opredijeli rok u kojem će sudija moći da preuzime novu funkciju.

„S obzirom na to da će 1. juna stupiti na snagu Protokol 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, na sastanku je saopšteno da će sudovi ubuduće moći da upućuju obrazložene inicijative Vrhovnom sudu, kako bi dobili savjetodavno mišljenja Evropskog suda za ljudska prava u vezi tumačenja ili primjene konvencijskih prava i osnovnih sloboda“, kaže se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda rekli su da su predsjednici sudova analizirali i Plan racionalizacije pravosudne mreže.

„Predsjednici sudova iznijeli su stavove po tom pitanju, a koje su ranije dostavili Ministarstvu pravde“, navodi se u saopštenju.

