Obezbijedili prevoz za učenike iz Herceg Novog

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) obezbjedilo je redovan prevoz za sve učenike koji na nastavu putuju iz Herceg Novog do Tivta, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je MPNI, u saradnji sa nadležnim institucijama i prevoznicima, pronašlo održivo rješenje kako bi učenici na vrijeme stizali do škole.

“Svjesni važnosti nesmetanog pristupa obrazovanju, MPNI je, u saradnji sa nadležnim institucijama i prevoznicima, pronašlo održivo rješenje koje će omogućiti učenicima da na vrijeme i bez poteškoća stižu do svojih škola”, kaže se u saopštenju.

