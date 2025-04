Obezbijeđeno 306 hiljada EUR iz programa EU za unapređenje zdravstvenog sistema

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja obezbijedilo je 306 hiljada EUR iz zdravstvenog programa Evropske unije (EU4Health) za unapređenje crnogorskog zdravstvenog sistema, kazao je resorni ministar Vojislav Šimun.

On je rekao da će, na osnovu aplikacija Ministarstva zdravlja, Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) i Instituta za javno zdravlje (IJZ), biti sprovedena četiri nova projekta u okviru EU4Health programa.

Šimun je, kako je saopšteno iz Ministarstva, istakao da se na taj način dodatno jača uloga Crne Gore u evropskim zdravstvenim inicijativama.

Prema njegovim riječima, aplikacije su bile usklađene sa prioritetima u oblasti javnog zdravlja i digitalizacije zdravstvenih usluga.

“Kao rezultat ovih aktivnosti, Crna Gora je obezbijedila bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 306 hiljada EUR koja će biti iskorišćena za unapređenje javnog zdravlja u zemlji”, kazao je Šimun.

U saopštenju Ministarstva se navodi da finansirani projekti, koji će započeti tokom ove godine, obuhvataju digitalizaciju zdravstvenog sistema, uspostavljanje registra kancera, unapređenje mentalnog zdravlja, kao i podršku fokal pointima EU4Health programa.

Iz Ministarstva su podsjetili da je EU4Health najveći zdravstveni program EU, s budžetom od 5,3 milijarde EUR za period od 2021. do 2027. godine.

“Program je usmjeren na jačanje otpornosti zdravstvenih sistema, digitalizaciju zdravstvene zaštite, borbu protiv raka i unapređenje mentalnog zdravlja“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se Crna Gora EU4Health programu pridružila u januaru prošle godine, kada su sporazum u Briselu potpisali Šimun i tadašnja komesarka za zdravstvo Stela Karikaidis.

„Ministarstvo zdravlja će i u narednom periodu nastaviti da koristi dostupne mehanizme EU za modernizaciju i unapređenje zdravstvenog sistema, uz poseban fokus na dalju integraciju Crne Gore u evropski zdravstveni prostor“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, realizaciji projekta i pripremi aplikacije, zahvaljujući kojima je Crna Gora dobila sredstva, posebno je doprinio Direktorat za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu u oviru Ministarstvu zdravlja.

