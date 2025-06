Obezbijeđen novac za isplatu naknada za učenike u dualnom obrazovanju

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je 53.136 EUR za isplatu naknada za učenike prvog i drugog razreda u dualnom obrazovanju za maj 2024/2025 školske godine.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, naknada za učenike prvog razreda je 86,1 EUR mjesečno, dok za učenike drugog razreda ona iznosi 129,15 EUR mjesečno.

“U skladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju, škola može izvoditi stručno obrazovanje u cjelini ili teorijski dio u školi a praktično obrazovanje ili dio praktičnog obrazovanja kod poslodavca”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se, ako praktično obrazovanje izvodi u cjelini (dualni oblik obrazovanja), međusobna prava i obaveze učenika i poslodavaca uređuju individualnim ugovorom o obrazovanju koji zaključuju poslodavac i roditelj.

“Učenik ima pravo na naknadu za vrijeme trajanja individualnog ugovora o obrazovanju kod poslodavca”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija su rekli da novac za naknade za prvu i drugu godinu obrazovanja obezbjeđuje taj Vladin resor, dok za treću godinu nadoknade obezbjeđuje poslodavac.

“Privredna komora Crne Gore je obezbijedila 21 naknadu za učenike prvog razreda”, dodaje se u saopštenju.

