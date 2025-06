Obavijestiće Milatovića o isteku mandata Lopičić

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud obavijestiće predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića o isteku mandata sudije tog suda Desanke Lopičić.

To se navodi u saopštenju sa sjednice Ustavnog suda, koja je održana danas.

“Ustavni sud je zaključio da, saglasno odredbi člana 7 stav 1 Zakona o Ustavnom sudu, obavijesti nadležnog predlagača, predsjednika Crne Gore, o isteku mandata sudije Lopičić, šest mjeseci prije isteka mandata”, kaže se u saopštenju objavljenom na sajtu suda.

Prema Ustavu, sudijama Ustavnog suda mandat traje 12 godina.

