NVO: Hitno dodijeliti azil Smailovoj

Podgorica, (MINA) – Grupa nevladinih organizacija (NVO) apelovala je na crnogorske vlasti da kazahstanskoj aktivistkinji Dinari Smailovoj hitno dodijele azil.

Oni su u saopštenju, koje je dostavila NVO 35mm, upitali zbog čega Smailova, koja godinama živi u samonametnutom egzilu i od 2023. boravi u Crnoj Gori, još nije dobila azil.

„Istorijat njenih apela tokom boravka u Crnoj Gori pokazuje da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije adekvatno reagovalo u ovom slučaju, ignorišući čak i dopis Ujedinjenih nacija (UN), na način što nijesu o tome obavijestili crnogorsko pravosuđe“, kaže se u saopštenju.

Grupa NVO-a je podsjetila na dopis koji su UN uputile Vladi 20. avgusta prošle godine.

„Želimo da skrenemo pažnju Vladi na informacije koje smo dobili u vezi sa navodnim nadzorom Smailove i njenog supruga Almata Mukhamedzhanova u Crnoj Gori i navodnog rizika od izručenja Smailove Kazahstanu, gdje se navodno suočava sa krivičnom gonjenjem zbog svog legitimnog rada na polju ljudskih prava“, naveli su iz UN-a u dopisu Vladi.

U saopštenju grupe NVO-a ističe se da se, prema Konvenciji UN-a o statusu izbjeglica, nijedna osoba ne smije vratiti u zemlju u kojoj joj prijeti progon zbog političkog djelovanja ili borbe za ljudska prava.

„Nadamo se da u ovom slučaju ne svjedočimo pritisku režima bliskom ruskoj interesnoj sferi, već poštovanju međunarodnog prava i ljudskih sloboda“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Smailova poznata kao oštra kritičarka vlasti u Kazahstanu zbog nedovoljnih napora u zaštiti žena i djece od porodičnog i seksualnog nasilja.

„A optužbe koje joj se stavljaju na teret u domovini, Međunarodna organizacija Human Rights Watch, ocijenila je kao sumnjive i politički motivisane“, navodi se u saopštenju koje potpisuje šest NVO.

Oni su poručili da očekuju reakcije ministarstava pravde i vanjskih poslova.

„I očekujemo da se hitno preispita status Smailove i omogući adekvatna zaštita jednoj od najhrabrijih glasova u borbi protiv nasilja“, zaključuje se u saopštenju koje su, osim 35mm potpisali i Evropski pokret i Centar za monitoring i istraživanje.

Saopštenje su potpisale i NVO Centar za građanske slobode, Balkanski sektor i Crnogorski ženski lobi.

