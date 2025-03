Nurković: Bajram blagdan radosti i zajedništva

Podgorica, (MINA) – Bajram je blagdan radosti, zajedništva i duhovne ispunjenosti, koji podsjeća na važnost solidarnosti, poštovanja i posvećenosti izgradnji boljeg i srećnijeg društva, kazao je potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Nurković je čestitao ramazanski Bajram reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću i svim muslimanima u državi i širom svijeta, uz želje za zdravlje, mir i blagostanje.

„Bajram je blagdan radosti, zajedništva i duhovne ispunjenosti, koji nas podsjeća na važnost solidarnosti, poštovanja i posvećenosti izgradnji boljeg i srećnijeg društva“, istakao je Nurković.

Prema njegovim riječima, to je prilika da se radost podijeli sa porodicom, prijateljima i svima onima kojima su pažnja i podrška najpotrebniji.

„Za Muslimane, Bajram nosi duboku simboliku – on predstavlja širinu duše, sreću, zadovoljstvo i privrženost vjerskim vrijednostima. Neka nam ovaj plemeniti blagdan donese još više razumijevanja, ljubavi i međusobnog poštovanja“, naglasio je Nurković.

