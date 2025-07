Novljaninu 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Novljanin R.R. (42) kažnjen je sa 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Navodi se da je u nedjelju Odjeljenju tog suda u Herceg Novom priveden okrivljeni R.R.

Iz Suda za prekršaje su rekli da je okrivljenom suđeno u hitnom postupku, jer je u subotu upravljao vozilom na magistralnom putu Meljine – Sitnica sa 2,67 promila alkohola u krvi.

“Za počinjeni prekršaj dežurni sudija Andrija Vojvodić ga je sankcionisao kaznom zatvora u trajanju od 15 dana, a izrečena mu je i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od četiri mjeseca, kao i tri kaznena boda”, kaže se u saopštenju.

