Novljanin uhapšen zbog proganjanja

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su S.A. iz Herceg Novog, zbog sumnje da je počinio krivično djelo proganjanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je S.A. osumnjičen da je oštećenu duže vremena proganjao i nastojao da uspostavi kontakt protivno njenoj volji.

Iz policije su kazali da je S.A. pokušavao da uspostavi kontakt sa oštećenom preko sredstava komunikacije, dolaskom na njeno radno mjesto, kao i da je 23. marta vozilom pratio od kuće i da je, protivno njenoj volji, uveo u vozilo.

“Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, S.A. je uz krivičnu prijavu uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo proganjanje”, kaže se u saopštenju policije.

Dodaje se da će S.A. u zakonskom roku biti sproveden na dalju nadležnost tužilaštvu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS