Novinarima obezbijediti da posao obavljaju bez straha

Podgorica, (MINA) – Država mora da obezbijedi svim novinarima da posao obavljaju bez straha, u okruženju koje štiti pravo na rad i ličnu bezbjednost, poručili su iz nevladinih organizacija (NVO) Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za ženska prava (CŽP).

Iz HRA i CŽP najoštrije su osudili prijetnju smrću upućenu novinarki Vijesti Jeleni Jovanović.

“U kratkom roku od ugrožavanja sigurnosti novinarke Duške Pejović, ponovo se ugrožava jedna novinarka. Država mora da obezbijedi i Jovanović, kao i svim novinarima i novinarkama, da posao obavljaju bez straha, u okruženju koje štiti pravo na rad i ličnu bezbjednost”, kaže se u saopštenju.

Iz HRA i CŽP su istakli da očekuju hitno preduzimanje djelotvorne istrage.

Prema njihovim riječima, svako verbalno nasilje, a posebno prijetnja smrću novinarki, pokušaj je gušenja slobode medija i zastrašivanja svih koji traže istinu.

Takvo nasilje, kako su rekli iz HRA i CŽP, ugrožava pravo svakog građanina da bude informisan.

Oni su naglasili da je ugrožavanje novinara ugrožavanje demokratije.

Iz HRA i CŽP su naveli da je Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija nedavno izrazio zabrinutost zbog sve učestalijih prijetnji i napada na novinare u Crnoj Gori posljednjih godina.

“Kao i zbog nedostatka potpunog utvrđivanja odgovornosti u starijim slučajevima u vezi sa ubistvom novinara Duška Jovanovića 2004. godine i ranjavanjem Olivere Lakić 2018”, kazali su iz tih NVO.

Oni su naveli da je Komitet pozvao državu da osigura brze, nezavisne i nepristrasne istrage svih prijetnji i napada na novinare, adekvatno kazni počinioce i obezbijedi reparaciju žrtvama.

“Takođe, apelovao je da se Komisiji za praćenje napada na novinare omogući potpun pristup informacijama i potrebni resursi, kao i da se uspostavi efikasan nacionalni mehanizam za zaštitu novinara koji će djelovati preventivno i proaktivno u slučaju napada”, kaže se u saopštenju.

