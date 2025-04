Novi studijski program na Filozofskom fakultetu

Podgorica, (MINA) – Univerzitet Crne Gore i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) najavili su otvaranje studijskog programa za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Iz MPNI su saopštili da će program pružiti jedinstvenu priliku za sve one koji žele da postanu stručnjaci u oblasti edukacije i rehabilitacije djece i odraslih sa različitim teškoćama.

Navodi se da je pripremljen elaborat za studijski program i pripremljena inicijativa za dobijanje kvalifikacija nakon čega se ulazi u proces akreditacije i licenciranja studijskog programa.

“Program je koncipiran po modelu tri plus dvije godine i obuhvata tri modula: razvojne smetnje i poremećaji, smetnje i poremećaji govora i sluha i poremećaji u ponašanju”, pojašnjava se u saopštenju.

Studenti će, kako se dodaje, steći znanja i vještine neophodne za rad u školama, centrima za rehabilitaciju i različitim institucijama koje se bave podrškom i inkluzijom osoba sa smetnjama u razvoju.

“Ako želite da budete dio pozitivne promjene u društvu, da pomažete drugima da prevaziđu prepreke, ovaj studijski program je pravi izbor za vas.

Svaka podrška znači nečiji napredak, budite snaga koja mijenja živote”, poručili su iz MPNI.

