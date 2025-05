Nove usluge na portalu eUprave

Podgorica, (MINA) – Na portalu E-uprave dostupne su nove usluge namijenjene nevladinim organizacijama (NVO), koje će doprinijeti većoj efikasnosti, dostupnosti i transparentnosti u radu civilnog sektora u Crnoj Gori, saopštio je ministar javne uprave, Maraš Dukaj.

On je rekao da će od sada NVO potpuno digitalno i bez odlaska na šalter moći da podnesu zahtjev za upis u Registar udruženja, fondacija i predstavništava stranih NVO, kao i za promjenu podataka i brisanje iz Registra.

„Ove usluge doprinose većoj efikasnosti, dostupnosti i transparentnosti u radu NVO sektora”, kazao je Dukaj.

On je rekao da je Ministarstvo javne uprave (MJU) nove e-usluge uvelo kroz realizaciju projekta “E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na Covid-19”, koji su sproveli sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i uz finansijsku podršku Evropske unije (EU).

“U narednom periodu predstavićemo nove e-usluge koje će dodatno unaprijediti efikasnost i dostupnost naših servisa”, istakao je Dukaj.

Kako je rekao, MJU nastavlja da gradi javnu upravu po mjeri građana i privrede.

“Djela i rezultati umjesto najava i obećanja”, zaključio je Dukaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS