Nove specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Na Medicinskom fakultetu u Podgorici, u cilju stručnog usavršavanja doktora medicine, uvedene su specijalizacije iz patologije i epidemiologije, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

„Dopunom Pravilnika o specijalizacijama zdravstvenih radnika i saradnika, koje je donijelo Ministarstvo zdravlja, uvedeni su i specijalistički programi iz patologije i epidemiologije, kao i sticanje specijalističkih zvanja doktora medicine iz ovih grana medicine na Medicinskom fakultetu“, kaže se u saopštenju.

U Ministarstvu očekuju da će se, organizovanjem tih specijalističkih programa, povećati interesovanje doktora medicine za specijalističko usavršavanje u tim granama medicine.

„Kao i da će doći i do smanjenja troškova za ovaj vid stručnog usavršavanja koje se sada obavljalo samo van Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva podsjećaju da se, osim dva nova programa na Medicinskom fakultetu, već sprovode specijalistički programi iz radiologije i porodične medicine.

„Dok je prošle godine počela primjena i programa iz oblasti anestezije, reanimacije i intenzivne medicine, kao i specijalizacija iz urgentne medicine“, navodi se u saopštenju.

Na taj način su, kako se dodaje, stvoreni uslovi za obezbjeđivanje potpune edukacije i stručnog specijalističkog usavršavanja doktora medicine u Crnoj Gori i iz pomenutih oblasti.

Iz Ministarstva su rekli da će se to pozitivno odraziti i na racionalizaciju trošenja novca koji se opredjeljuju za tu namjenu.

„Donošenjem Pravilnika stvara se mogućnost da se doktoru koji je prije upisa na specijalizaciju obavio dio specijalističkog staža na drugom fakultetu zdravstvenog usmjerenja po programu iz te grane medicine, može priznati dio specijalističkog staža, ako se poklapa sa programom fakulteta na koji se upisuje, na predlog fakulteta zdravstvenog usmjerenja, po zahtjevu zdravstvenog radnika i uz saglasnost Ministarstva“, kaže se u saopštenju.

