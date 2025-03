Novaković Đurović: URA će tražiti otvorene liste, povećanje kvota za žene

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA podržaće samo suštinsku izbornu reformu, kazala je poslanica te stranke Ana Novaković Đurović, navodeći da će se zalagati za otvorene liste, povećanje kvota za žene na 40 odsto i profesionalizaciju Državne i opštinske izborne komisije.

Novaković Đurović, koja je članica Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, kazala je da će URA podržati samo suštinsku izbornu reformu, a ne kozmetičke izmjene pojedinih zakona.

“Zato ću se prilikom izmjena zakona, između ostalog, zalagati za otvorene liste, povećanje kvota za žene na 40 odsto, profesionalizaciju Državne izborne komisije(DIK) i opštinske izborne komisije(OIK)”, poručuje Novaković Đurović.

Ona je dodala da će i najbolja zakonska rješenja biti uzaludna ako institucije koje će ih primjenjivati ostanu politizovane, što je, prema riječima Novaković Đurović, do sada namjera ove parlamentarne većine.

“U ovoj trci sa vremenom, da se do kraja godine završi izborna reforma, ne bi smjelo da se desi isto što i sa IBAR zakonima. Zakoni su izglasani, dobijen je pozitivan IBAR, i sad moramo da ih mijenjamo jer su bili lošeg kvaliteta, na šta smo mi iz URA-e upozoravali“, navela je Novaković Đurović u saopštenju.

Kako je rekla, otvorena podrška Evropske unije (EU) izbornoj reformi u Crnoj Gori treba da bude osnova za ozbiljan iskorak u toj oblasti.

„A ne da jurimo štrikove iz EU agende, bez stvarne promjene i reforme”, zaključila Novaković Đurović.

