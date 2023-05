Nova vlada temeljno da pristupi primjeni preporuka članica UN

Podgorica, (MINA) – Nova Vlada treba temeljno da pristupi primjeni preporuka koje su države članice Ujedinjenih nacija (UN) dale Crnoj Gori prilikom četvrtog Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u zemlji (UPR), saopštili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz HRA su kazali da su ohrabreni preporukama koje su brojne države članice UN-a dale Crnoj Gori u ponedjeljak, na sesiji u Ženevi.

Kako su naveli iz te nevladine organizacije (NVO), posebno su istaknute tri teme – potreba za jačanjem nezavisnosti pravosuđa, djelotvornim procesuiranjem torture i kažnjavanjem ratnih zločina i obeštećenjem žrtava.

Na te teme su, kako su rekli iz HRA, skrenuli pažnju na predsesiji u Ženevi 5. aprila ove godine.

„Budući da se date preporuke pretežno ponavljaju već treći ciklus, od 2014. godine, očekujemo da ih država prihvati i da nova Vlada temeljno pristupi njihovoj primjeni, za razliku od svih prethodnih“, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su kazali da je Crnoj Gori preporučen nastavak reforme u cilju uspostavljanja nezavisnog i depolitizovanog pravosuđa, sa zahtjevom za ispunjenje svih preostalih preporuka UPR-a, GRECO-a i Venecijanske komisije.

Iz te NVO su naveli da je ukazano na potrebu popunjavanja upražnjenih mjesta u pravosuđu.

U oblasti torture, kako su rekli iz HRA, zahtijeva se djelotvorno sprovođenje istraga od strane nezavisnog tijela, uz kažnjavanje svih zloupotreba policijskih ovlašćenja.

Iz te NVO kazali su da je predloženo da se žrtvama torture omogući pristup pravdi, i da se svi policijski službenici osumnjičeni za ta djela suspenduju tokom cjelokupnog trajanja postupka.

“Dalje je neophodno uskladiti definiciju torture sa članom 1 Konvencije protiv torture i obezbijediti treninge za policijske službenike, tužioce i predstavnike sudstva na temu njene prevencije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Crnoj Gori preporučeno da istraži, procesuira i kazni ratne zločine u skladu sa međunarodnim standardima, a posebno po osnovu komandne odgovornosti.

Iz HRA su rekli da se od Crne Gore zahtjeva da obešteti sve žrtve kršenja ljudskih prava.

Kako su naveli, od 87 zemalja koje su na sesiji u Ženevi dale preporuke Crnoj Gori, 24 su dale preporuke na pomenute tri teme, a ostale se tiču suzbijanja porodičnog nasilja, manjinskih prava, prava djeteta, migracija.

Iz HRA su kazali da je UPR jedinstven proces koji su pokrenule UN u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava u državama članicama UN i rješavanja pitanja kršenja ljudskih prava u tim zemljama.

“Taj proces vode države, u saradnji sa Savjetom za ljudska prava, koji svakoj državi pruža mogućnost da se izjasni o tome koje su aktivnosti preduzele da poboljšaju stanje ljudskih prava u svojim zemljama i ispune obaveze da poštuju ljudska prava”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je UPR proces osmišljen tako da obezbijedi jednak tretman za svaku državu – svaka je podložna pregledu stanja i svaka može da da preporuke.

Iz HRA s rekli da trenutno ne postoji drugi univerzalni mehanizam te vrste.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS