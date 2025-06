Nova Strategija postavlja temelje za kvalitetne i održive reforme obrazovnog sistema

Podgorica, (MINA) – Nova Strategija reforme obrazovanja postavlja temelje za sistemske, kvalitetne i održive reforme obrazovnog sistema u Crnoj Gori, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora kazali su da su organizovali zvanično predstavljanje Strategije reforme obrazovanja (2025-2035) opštoj i stručnoj javnosti.

Navodi se da je Strategija, koju je nedavno usvojila Vlada, razvijena uz podršku Evropske unije (EU) i UNICEF-a, kroz partnersku inicijativu „Kvalitetno obrazovanje za svu djecu u Crnoj Gori“.

Strategija, kako se dodaje, obuhvata ključne pravce razvoja obrazovnog sistema, uključujući jačanje obrazovne infrastrukture, unapređenje kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja, podršku nastavnicima kroz inicijalno obrazovanje i kontinuirani profesionalni razvoj, kao i poboljšanje upravljanja i finansiranja obrazovanja.

„Nadovezujući se na Analizu sektora obrazovanja, nacionalne i međunarodne studije i najsavremenija istraživanja u obrazovanju, opsežne konsultacije sa djecom, mladima, nastavnicima i roditeljima, kao i na Reformsku agendu Crne Gore (2024–2027), nova Strategija reforme obrazovanja (2025–2035) postavlja temelje za sistemske, kvalitetne i održive reforme obrazovnog sistema u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su naveli da se Strategija oslanja na četiri strateška stuba, sa ciljem transformacije škola u stimulativna i bezbijedna okruženja za svu djecu i adolescente, kako bi stekli znanja i vještine potrebne za akademski uspjeh, zapošljavanje i opštu dobrobit.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović podsjetila je da je izrada Strategije trajala godinu.

Ona je kazala da su identifikovali izazove, postavljali pitanja, tragali za odgovorima.

„Željeli smo da oslušnemo potrebe svih učesnika u obrazovnom procesu jer smo bili svjesni da samo tako možemo napraviti suštinske promjene u našem obrazovnom sistemu. Zato smo, u saradnji sa UNICEF-om, Udruženjem psihologa Crne Gore i nevladinim udruženjem „Roditelji“, sproveli proces konsultacija sa djecom, roditeljima, nastavnim osobljem stručnim saradnicima i upravama škola“, dodala je Jakšić Stojanović.

Ona je zahvalila Evropskoj komisiji na podršci od milion EUR, kao i Delegaciji EU u Crnoj Gori, na kontinuiranoj pomoći i podršci svim inicijativama ministarstva.

„Sigurna sam da ćemo u narednom periodu, zajedno, korak po korak, svakim danom biti sve bliži ostvarenju naše zajedničke vizije – stvaranju boljeg, kvalitetnijeg i inkluzivnijeg obrazovnog sistema u kojem će svako dijete iskoristiti svoj puni potencijal“, kazala je Jakšić Stojanović.

Ona je poručila da bez reforme obrazovnog sistema, nema ni suštinskog napretka društva.

Ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo zbog podrške Unije razvoju Strategije.

On je rekao da je Strategija ključna karika svake reforme, a da svaka promjena počinje obrazovanjem.

Satler je kazao da je obrazovanje temelj društva.

„Ono oblikuje ko smo i ka čemu težimo. Snažan obrazovni sistem podstiče razvoj tržišta rada, što zatim pokreće ekonomski rast i stvara bogatstvo neophodno za napredak društva“, dodao je Satler.

Prema njegovim riječima, kvalitet obrazovanja, a ne prirodni resursi, najbolji je pokazatelj da li će neka zemlja postati uspješna.

„Zato je reforma obrazovanja od posebnog značaja za zemlje koje se nalaze u procesu tranzicije ili transformacije“, naveo je Satler.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Mikele Servadei, podsjetio je da je ta organizacija u saradnji sa EU, podržala MPNI da izradi Strategiju – ne samo kroz podatke i stručnu podršku, već i uključivanjem glasova onih koji najbolje poznaju obrazovni sistem – djece, roditelja i nastavnika.

„Više od 1,1 hiljada učenika, 2,8 hiljada nastavnika i 5,7 hiljada roditelja, podijelilo je svoja mišljenja. Njihove preporuke oblikovale su svaki dio ove strategije. Sada je moramo sprovesti“, rekao je Servadei.

To, kako je dodao, zahtijeva stabilna ulaganja iz državnog budžeta – iz godine u godinu.

„Svako dijete u Crnoj Gori, a posebno djeca sa smetnjama u razvoju, romska i egipćanska i ona koja odrastaju u siromaštvu, imaju pravo na kvalitetno obrazovanje koje ih priprema za život i rad u 21. vijeku. Zajedno to možemo učiniti stvarnošću“, kazao je Servadei.

Navodi se da su direktorica Direktorata za gimnazijsko i stručno obrazovanje, Marija Gošović i koordinatorka obrazovnog programa u UNICEF-u, Maja Kovačević, kroz prezentaciju predstavile Strategiju kao i ključne rezultate projekta.

