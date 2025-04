Nova osnovna škola u Igalu u prostorijama Insitituta

Podgorica, (MINA) – Objekat nekadašnjeg dječijeg odjeljenja u okviru Instituta “Dr Simo Milošević” u Igalu biće rekonstruisan i prilagođen za otvaranje osnovne škole, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Navodi se da je Vlada na današnjoj sjednici donijela zaključak kojim se taj objekat ustupa MPNI na upravljanje, a da bi trebalo da bude predat korisnicima najkasnije početkom školske 2026/2027. godine.

Iz MPNI su kazali da je, u skladu s planom restrukturiranja tog privrednog društva i na osnovu odluke Vlade, Uprava za državnu imovinu kupila nekadašnje Dječije odjeljenje Instituta.

Osnovna ovršina objekta je, kako su naveli, 1.897 metara kvadratnih (m²), dok je ukupna površina 4.685 m² i on će biti prilagođen za potrebe škole.

“MPNI će odmah formirati radni tim koji će analizirati potrebe objekta za prilagođavanje školskim uslovima, kao i trenutno stanje objekta, koji duži niz godina nije korišćen za svoju primarnu namjenu”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će zadatak tima biti i izrada projektnog zadatka kako bi se što prije ugovorila izrada tehničke dokumentacije za njegovu rekonstrukciju.

“Vjerujemo da će već u drugoj polovini godine biti ispunjeni svi preduslovi za raspisivanje tendera za izvođenje radova i da možemo očekivati da objekat bude predat korisnicima najkasnije početkom školske 2026/2027. godine”, kaže se u saopštenju.

