Njemačko znanje i iskustvo za jačanje bezbjednosnog sektora

Podgirica, (MINA) – Crna Gora će dobiti ekspertsku podršku iz Njemačke za jačanje sistema u oblasti policijskog obrazovanja što bi trebalo da doprinese unapređenju bezbjednosnog sektora, saopšteno je iz Vlade.

Navodi se da je Ambasada Njemačke, posredstvom Univerziteta u Visbadenu, preduzela početne korake na polju analize i evaluacije stanja u policijskom obrazovanju.

Iz Vlade su rekli da je premiijer Milojko Spajić na sastanku sa pripadnicima Federalne kriminalističke policije (BKA) i njemačkim ambasadorom Peterom Feltenom, izrazio punu podršku realizaciji tog projekta.

Spajić je kazao da je Njemačka partner čiju ekspertizu posebno cijene.

„Za Vladu je najvažnije da postižemo dobre rezultate i dostignemo EU standard u oblasti policijskog obrazovanja. Vjerujem da će nam vaša iskustva i znanja u tome pomoći, stoga puna podrška Vlade ovom važnom projektu“, istakao je Spajić.

Iz Vlade su kazali da je tokom razgovora konstatovano da postoji dosta prostora za napredak.

Kako su naveli, kao ključni nedostatak potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica i ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović naveli su nedostatak ustanove visokog policijskog obrazovanja.

Koprivica je kazao da to stvara dosta problema.

„Policijski službenici do sedmog stepena obrazovanja stižu tako što završavaju nepolicijske škole visokog obrazovanja. To otežava krajnju specijalizaciju u ovoj oblasti“, istakao je Koprivica.

Jakšić Stojanović je ukazala da veliki jaz između potreba i stanja u toj oblasti.

Ona je rekla da je neophodno što prije stvoriti instituciju visokog obrazovanja, ističući da su već inicirali neke stvari u tom kontekstu.

„U kontaktu smo sa kolegama iz Hrvatske, koji su bili u sličnoj situaciji i napravili su potrebne reforme. Njihovo iskustvo bi nam moglo biti itekako biti od pomoći“, naglasila je Jakšić Stojanović.

Iz Vlade su kazali da je Hrvatska u tim reformama imala ekspertsku podršku baš iz Njemačke, koja je pomogla i Češkoj da prođe kroz sličan proces.

„Zbog toga je saradnja sa Univerzitetom u Visbadenu i njemačkom Federalnom kriminalističkom policijom od ogromne važnosti“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je na sastanku, kom su prisustvovali članovi BKA, oficiri za vezu akreditovani za Crnu Goru na nerezidentnoj osnovi, Natali Hoper i Rudiger Stranski, dogovoreno da u aprilu crnogorska delegacija posjeti Njemačku u cilju prezentovanja rezultata analize i dogovaranja konkretnih koraka u reformi obrazovanja u oblasti bezbjednosnog sektora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS